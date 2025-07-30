Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО

В Грузии впервые за последние годы прошли военные учения Agile Spirit-2025 под эгидой НАТО. Еще недавно подобные маневры особого внимания не привлекали — разве что Министерство иностранных дел России публиковало традиционные ноты протеста, которые забывались спустя несколько часов. Совместные учения с западными союзниками считались частью привычной повестки, почти рутиной. Однако за последние полтора года политический климат в регионе изменился настолько, что нынешние маневры воспринимаются, как событие чуть ли не эпохального масштаба. Они, разумеется, не имеют столь решающего значения, но позволяют сделать выводы о характере и границах происходящих в Грузии политических процессов. Особенно на фоне резкого похолодания отношений Москвы с ее стародавними партнерами — Азербайджаном и Арменией.

Главный вывод, напрашивающийся и без всяких учений, но который эти учения подтверждают, заключается в том, что, как выясняется, превратить Грузию в обычный пророссийский постсоветский анклав – задача крайне непростая. И хотя партия власти «Грузинская мечта» почти полтора года упорно движется в этом направлении, видимых успехов она не достигла. Власть преследует инакомыслящих, в стране десятки политзаключенных, включая лидеров оппозиционных партий, но результат, вопреки ожиданиям властей, остается минимальным. Происходящее наглядно демонстрирует, что традиционное представление о возможности подчинить общество при помощи денег, силы и административного ресурса срабатывает далеко не всегда. В результате «Грузинская мечта» застряла на полпути между проевропейской риторикой и фактическим креном к Москве. Власти не могут сделать открытый шаг, который легализовал бы этот крен, а потому ограничиваются второстепенными действиями - расширением экономического сотрудничества с Россией, антизападной пропагандой, выстраиванием управленческой вертикали, копирующей модель нынешней России. Однако для Москвы это не главное. Кремль заинтересован не в декларациях, а в конкретных стратегических шагах — например, в открытии железнодорожного сообщения через Абхазию, фактически означающего признание ее независимости, во вступлении Грузии в ОДКБ или СНГ, в передаче под российский контроль логистических маршрутов, обеспечивающих сообщение Южного Кавказа и Центральной Азии с Европой в обход России. Для реализации подобных шагов нужна диктатура, когда некому возражать, когда протест подавлен, а политическое поле зачищено. Но именно этого в Грузии пока нет. Согласие Тбилиси на проведение учений НАТО — прямой сигнал о том, что полностью развернуться на север власти Грузии не могут. Игнорировать общественное мнение можно до определенного момента, но пересечение всех красных линий потребует жесткой автократии, которая пока не наблюдается. В результате Грузия одновременно допускает на свою территорию западных инструкторов и военную технику Североатлантического альянса, параллельно сохраняя теневую связь с Москвой, выражающуюся в «серых» схемах торговли и обхода санкций.

Надо отметить, что сама по себе торговля запрещенными товарами с Россией — явление не уникальное, в ней участвуют многие государства, включая те, кто эти санкции и ввел. Однако присутствие в Грузии российских советников, о которых так много говорят оппозиция и активисты, остается на уровне слухов: нет имен, нет доказательств, нет публичных подтверждений. Антизападная риторика также не обязательно означает пророссийский курс: скорее, это попытка сыграть на изоляционистских настроениях части грузинского общества, уставшего от европейской бюрократии, но вовсе не готового поклоняться Кремлю. Проблема в том, что до тех пор, пока пророссийская ориентация Грузии выражается в словах и незначительных решений, а не в прорывных стратегических шагах, Москва не сможет считать ее своим союзником. Ключевой фактор — логистика. Подлинный суверенитет Грузии измеряется сегодня ее ролью транзитного узла. Срединный коридор, связывающий Центральную Азию и Южный Кавказ с Европой в обход России, действует уже тридцать лет и остается единственным функционирующим маршрутом, альтернативным российскому направлению. Именно контроль над этим коридором Москва рассматривает как стратегический приоритет.

Зангезурский коридор, за который Россия так ожесточенно борется, пока не существует даже на бумаге, но борьба за него уже превратилась в один из ключевых элементов региональной политики Кремля. Срединный маршрут выполняет ту же функцию, только он уже существует и приносит реальные дивиденды. Очевидно, что если Москва добивается контроля над гипотетическим коридором в Армении, она тем более заинтересована в действующем коридоре через Грузию. Передача управления этим маршрутом компании с российскими корнями означала бы не просто конец независимости Грузии, но и серьезный удар по суверенитету всех стран региона. Именно поэтому на любые манипуляции с Зангезурским коридором остро отреагируют не только Брюссель и Вашингтон, но прежде всего Анкара и Баку, для которых этот маршрут имеет жизненное значение. В этом плане весьма показателен визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси в разгар азербайджано-российских споров: официальные заявления после переговоров были нейтральными и дежурными, но не исключено, что в закрытом формате грузинскому руководству дали понять: никаких сюрпризов, вроде блокирования азербайджанских грузов, быть не должно. С высокой долей вероятности можно предположить, что даже под сильным давлением Москвы «Грузинская мечта» не решится пойти против ключевых экономических партнеров — Азербайджана и Турции.