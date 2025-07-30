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15 и 17 лет за съемки объектов Минобороны России

10:46 209

Московский городской суд приговорил 38-летнюю Валерию Егорову к 17 годам колонии общего режима и ее мужа, 42-летнего Павла Коротича, к 15 годам колонии строго режима, признав их виновными в государственной измене, сообщает «Медиазона».

По версии обвинения, Егорова в мае 2023 года связалась с представителем украинской разведки, который дал ей задание «собрать данные об объектах российской армии» в Москве и Подмосковье. Согласно обвинительному заключению, Егорова фотографировала и снимала на видео «фасады зданий, ограждения, опознавательные таблички», а также сотрудников военных учреждений России. В качестве вознаграждения «куратор» выплатил ей 240 долларов в криптовалюте. Коротич же, утверждает прокуратура, привозил на автомобиле Егорову на «объекты Минобороны», которые та снимала, и «следил за окружающей обстановкой».

Кроме того, Валерия Егорова признана виновной по статьям об отмывании денег (за обналичивание криптовалюты) и о хранении наркотиков - у нее якобы нашли пакет с 0,3 грамма амфетамина. Где хранился наркотик и при каких обстоятельствах он был изъят, в сообщении прокуратуры не уточняется.

Егорова и Коротич были арестованы и помещены в СИЗО 1 марта 2024 года.

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