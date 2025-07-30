У Нетаньяху готовятся заселить Газу израильтянами

22 министра и депутата из правящей коалиции Израиля обратились к министру обороны Исраэлю Кацу с просьбой разрешить им сегодня войти в Газу для осмотра северного сектора в рамках потенциальной подготовки к еврейскому поселению в секторе, пишут зарубежные СМИ.

Между тем лидер израильской оппозиции Яир Лапид резко раскритиковал те западные страны, которые планируют признать Палестину.

«Существует два типа признания палестинского государства — те, кто делает это против нас, как Ирландия и Испания, и те, кто делает это, думая, что поддерживает нас, как Франция, Великобритания и Германия. Я не уверен, что раздражает больше: те, кто делают это намеренно, или те, кто с немалой долей высокомерия считают, что знают лучше нас, что нам нужно», - сказал Лапид.

В то же время израильская газета Haaretz пишет, что аннексия Газы не рассматривается властями Израиля всерьез, публичные заявления об этом были нацелены на устрашение ХАМАС с целью ускорения сделки по освобождению заложников.

«Пробный шар» про аннексию Газы, запущенный во вторник, следует рассматривать как попытку оказать давление на ХАМАС, чтобы (движение) вернулось к прекращенным в настоящее время переговорам», - пишет издание со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Израиля.

В сообщении газеты отмечается, что «это отчаянный шаг, чтобы вынудить организацию согласиться на промежуточное соглашение, к которому стремится премьер-министр Биньямин Нетаньяху».

Накануне телеканал ABC со ссылкой на источник сообщил, что премьер Израиля рассматривает вариант аннексии Газы в случае, если движение ХАМАС не согласится с планом прекращения огня.

6 июля в Дохе (Катар) возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Первые раунды этих переговоров, по сообщениям СМИ, закончились безрезультатно. 24 июля США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи.