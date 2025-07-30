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Пезешкиан посетит Пакистан

11:45 544

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит официальный визит в Пакистан в начале августа по приглашению премьер-министра страны Шахбаза Шарифа. Об этом сообщил советник иранского лидера по политическим вопросам Мехди Санаи на своей странице в соцсети X.

В рамках визита президент Ирана проведет переговоры с руководством Пакистана, а также встретится с представителями деловых и культурных кругов страны.

По словам Санаи, визит направлен на углубление двусторонних отношений в политической, экономической, религиозной и культурной сферах. Особое внимание стороны уделят вопросам приграничного сотрудничества, гуманитарных связей и развитию торговли, объем которой уже превышает 3 миллиарда долларов.

Ожидается, что по итогам переговоров будут достигнуты договоренности, способствующие укреплению взаимодействия между двумя странами на региональном и международном уровнях.

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