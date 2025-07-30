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Азербайджанские паралимпийцы завоевали 22 медали в первой половине 2025 года

Спортсмены успешно представляют страну при поддержке Azercell
11:51 282

За первые 6 месяцев 2025 года команда Национального Паралимпийского Комитета Азербайджана, действующая при поддержке Azercell, добилась высоких результатов на различных международных турнирах. Спортсмены завоевали в общей сложности 22 медали, в числе которых 6 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей, а также 2 награды Fair Play.

Успехи на международных соревнованиях занимают особое место в числе достижений команды. Так, на Спортивных играх ISF U15 Gymnasium, прошедших в апреле в Златиборе (Сербия), спортсмены, выступавшие в дисциплинах парабадминтон и параплавание, завоевали 9 медалей, в числе которых 3 золотые медали и 2 награды Fair Play.

В мае на Кубке мира по парапауэрлифтингу в Тбилиси сборная страны поднялась на пьедестал почета, завоевав 3 золотые и 3 серебряные медали. В том же месяце Али Велиев установил личные рекорды на этапе Мировой серии по параплаванию во Франции, впервые выступив на дистанции 400 метров вольным стилем.

Ибрагим Алиев принес команде 3 бронзовые медали на международных турнирах по парабадминтону в Египте и Бахрейне, а Аслан Эрджан стал бронзовым призером Кубка по паракарате в Хорватии.

В паратхэквондо отличились Сабир Зейналов и Орхан Джафаров, получив бронзовые медали на соревнованиях в Турции и Китае, а чемпион Паралимпийских игр Имамеддин Халилов завоевал серебряную медаль. Отметим, что телеканал Euronews подготовил специальный сюжет о спортивной карьере Имамеддина Халилова: https://www.youtube.com/watch?v=iFSjzu5LwCo.

В первом полугодии 2025 года к паралимпийскому движению присоединились и новые спортсмены. Так, ветеран Отечественной войны Полад Рзаев, успешно выступив в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту в Италии и Франции, был включен в рейтинг Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

В рамках долгосрочного партнерства с Национальным Паралимпийским Комитетом Азербайджана Azercell вносит вклад в развитие инклюзивности и обеспечение равных возможностей в обществе, а также способствует росту достижений паралимпийского спорта на международной арене.

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