Банк ABB стал официальным партнером футбольного клуба «Карабах», сделав важный шаг в направлении развития спорта в Азербайджане. В рамках своей политики корпоративной социальной ответственности Банк будет оказывать всестороннюю поддержку клубу и способствовать его новым достижениям.

Партнерское соглашение также предусматривает совместные проекты, направленные на развитие детского футбола в нашей стране, включая создание футбольной школы для детей. Сотрудничество с клубом положительно отразится на узнаваемости бренда ABB и укрепит позиции Банка на рынке благодаря продвижению его продуктов и услуг.