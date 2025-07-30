Европейцы за Палестину

Главы МИД 15 стран, в основном европейских, выразили поддержку рассмотрению вопроса о признании Палестины по итогам прошедшей в Нью-Йорке конференции. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Франции.

«Мы, министры иностранных дел Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии и Франции, сообщаем о готовности или положительном рассмотрении нашими странами вопроса о признании Государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к урегулированию на основе двух государств, и приглашаем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву», – гласит документ.

Министры также призвали все страны установить «нормальные отношения с Израилем» и выразили готовность начать дискуссии о «региональной интеграции Израиля». Они заявили о намерении работать над «архитектурой завтрашнего дня» в секторе Газа, что включает восстановление сектора, разоружение движения ХАМАС и исключение его из системы управления Палестиной.

Главы МИД также анонсировали, что вопрос признания Палестины будет обсуждаться на Неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН-80) в сентябре 2025 года.

Государство Палестина признали 147 стран, однако США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. За этот год Палестину признали десять государств, включая Ирландию, Норвегию и Испанию. Ряд стран поддерживают урегулирование конфликта на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.