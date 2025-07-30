Минюст предупредил азербайджанцев

Министерство юстиции Азербайджана призвало граждан воздержаться от перевозки растения гармала (Peganum harmala) и его производных при пересечении границы, чтобы избежать юридических последствий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минюста, в ряде стран зафиксированы случаи задержания лиц, перевозивших гармалу, несмотря на ее применение в народной медицине и ритуальных традициях. Причина — наличие в составе растения психоактивных веществ, таких как гармалин и гармин, оборот которых запрещен или ограничен в некоторых государствах.

Ведомство отмечает, что соблюдение этих рекомендаций поможет избежать юридических последствий, предусмотренных законодательством ряда стран. В этой связи Центр судебной экспертизы Минюста подготовил профилактическую рекомендацию, в которой разъясняется происхождение растения гармала, его химический состав, правовой статус, а также возможные обстоятельства, ведущие к ответственности.

«Цель документа - обеспечить безопасность граждан, повысить осведомленность населения и предотвратить случаи, способные повлечь юридическую ответственность при перевозке гармалы за границу и обратно», – говорится в сообщении.