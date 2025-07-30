Главу азербайджанской диаспоры объявили в розыск

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского объявили в розыск. Согласно официальной базе МВД, он разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно статье разыскивают Шыхлинского, не указано.

Сегодня суд в Екатеринбурге оставил в силе меру пресечения сына Шахина Шихлинского Мутвалы, арестованного по делу о насилии над представителем власти.

Ранее сына Шихлинского Мутвалы арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти». Шихлинский-старший, по данным российских СМИ, якобы может скрываться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве.