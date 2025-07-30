USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Первый блин комом

видео
12:22 1214

Первая созданная в Австралии орбитальная ракета-носитель Eris завершила свой дебютный запуск спустя всего 14 секунд после старта с космодрома Боуен в Квинсленде. Несмотря на короткий полет, в компании-разработчике Gilmour Space Technologies назвали испытание успешным этапом в развитии национальной ракетной программы.

Запуск состоялся утром в среду. По данным компании, двигатель ракеты проработал 23 секунды, однако сам полет продлился менее четверти минуты — ракета упала неподалеку от стартовой площадки. Никто не пострадал, команда находится в безопасности, а специалисты уже приступили к анализу телеметрических данных.

В Gilmour Space отметили, что цель первого запуска заключалась не в достижении орбиты, а в проверке основных систем старта и подъема. По словам главы компании Адама Гилмора, такой сценарий изначально рассматривался как допустимый результат для первого испытания.

На борту ракеты находилась лишь банка популярной в Австралии пасты Vegemite, которая символизирует национальную культуру. Gilmour Space Technologies основана в 2015 году и долгое время откладывала запуск из-за необходимости получить одобрение регуляторов. Компания существует на частные инвестиции, а в июле получила господдержку в размере 3,3 млн долларов.

Ракета Eris высотой 23 метра работает на гибридном топливе и рассчитана на вывод до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту. Gilmour Space Technologies была основана в 2015 году и привлекала частные инвестиции, а также получила господдержку в размере 3,3 млн долларов. Следующий запуск планируется после завершения анализа полета и устранения выявленных технических проблем.

Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?»
Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?» Страсти в бакинском суде
13:12 676
США предупредили Путина
США предупредили Путина обновлено 12:40
12:40 3696
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
12:55 380
Главу азербайджанской диаспоры объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры объявили в розыск
12:14 2145
У Нетаньяху готовятся заселить Газу израильтянами
У Нетаньяху готовятся заселить Газу израильтянами обновлено 11:59
11:59 1503
Сильнейшее землетрясение на Камчатке: цунами, разрушения...
Сильнейшее землетрясение на Камчатке: цунами, разрушения... видео; обновлено 11:50
11:50 6360
В Китае раскол из-за Украины
В Китае раскол из-за Украины Foreign Affairs
11:13 2326
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика
10:41 2605
О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее
10:28 3122
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир
09:55 1753
Новый посол Израиля в Баку
Новый посол Израиля в Баку фото; видео
10:02 2068

ЭТО ВАЖНО

Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?»
Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?» Страсти в бакинском суде
13:12 676
США предупредили Путина
США предупредили Путина обновлено 12:40
12:40 3696
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
12:55 380
Главу азербайджанской диаспоры объявили в розыск
Главу азербайджанской диаспоры объявили в розыск
12:14 2145
У Нетаньяху готовятся заселить Газу израильтянами
У Нетаньяху готовятся заселить Газу израильтянами обновлено 11:59
11:59 1503
Сильнейшее землетрясение на Камчатке: цунами, разрушения...
Сильнейшее землетрясение на Камчатке: цунами, разрушения... видео; обновлено 11:50
11:50 6360
В Китае раскол из-за Украины
В Китае раскол из-за Украины Foreign Affairs
11:13 2326
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика
10:41 2605
О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее
10:28 3122
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир
09:55 1753
Новый посол Израиля в Баку
Новый посол Израиля в Баку фото; видео
10:02 2068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться