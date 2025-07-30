Первый блин комом

Первая созданная в Австралии орбитальная ракета-носитель Eris завершила свой дебютный запуск спустя всего 14 секунд после старта с космодрома Боуен в Квинсленде. Несмотря на короткий полет, в компании-разработчике Gilmour Space Technologies назвали испытание успешным этапом в развитии национальной ракетной программы.

Запуск состоялся утром в среду. По данным компании, двигатель ракеты проработал 23 секунды, однако сам полет продлился менее четверти минуты — ракета упала неподалеку от стартовой площадки. Никто не пострадал, команда находится в безопасности, а специалисты уже приступили к анализу телеметрических данных.

В Gilmour Space отметили, что цель первого запуска заключалась не в достижении орбиты, а в проверке основных систем старта и подъема. По словам главы компании Адама Гилмора, такой сценарий изначально рассматривался как допустимый результат для первого испытания.

На борту ракеты находилась лишь банка популярной в Австралии пасты Vegemite, которая символизирует национальную культуру. Gilmour Space Technologies основана в 2015 году и долгое время откладывала запуск из-за необходимости получить одобрение регуляторов. Компания существует на частные инвестиции, а в июле получила господдержку в размере 3,3 млн долларов.

Ракета Eris высотой 23 метра работает на гибридном топливе и рассчитана на вывод до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту. Gilmour Space Technologies была основана в 2015 году и привлекала частные инвестиции, а также получила господдержку в размере 3,3 млн долларов. Следующий запуск планируется после завершения анализа полета и устранения выявленных технических проблем.