Спецслужбы Грузии задержали соратника Саакашвили

По данным следствия, Цанава обещал иностранному гражданину через свои связи оформить вид на жительство в Грузии сроком на один год в обмен на $5,6 тыс. Часть суммы была переведена на счет политика в мае. После этого Цанава регулярно требовал у иностранца, предположительно, иранца, оставшуюся сумму и в итоге получил $2,65 тыс.

В рамках расследования по постановлению суда были проведены негласные следственные действия, в ходе которых получены аудио- и видеодоказательства преступления. На них Цанава заявляет, что пятилетний вид на жительство стоит $12 тыс. Задержанному грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В «Едином национальном движении» пока не комментировали задержание члена политсовета.