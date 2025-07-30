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Спецслужбы Грузии задержали соратника Саакашвили

по обвинению в мошенничестве
12:39 472

Служба государственной безопасности Грузии задержала члена политсовета партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Лаша Цанаву по подозрению в мошенничестве, сообщают грузинские СМИ.

По данным следствия, Цанава обещал иностранному гражданину через свои связи оформить вид на жительство в Грузии сроком на один год в обмен на $5,6 тыс. Часть суммы была переведена на счет политика в мае. После этого Цанава регулярно требовал у иностранца, предположительно, иранца, оставшуюся сумму и в итоге получил $2,65 тыс.

В рамках расследования по постановлению суда были проведены негласные следственные действия, в ходе которых получены аудио- и видеодоказательства преступления. На них Цанава заявляет, что пятилетний вид на жительство стоит $12 тыс. Задержанному грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В «Едином национальном движении» пока не комментировали задержание члена политсовета.

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