Жара усиливается

В Баку и на Апшеронском полуострове 31 июля ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков. Температура воздуха составит ночью 23–27°, днем 33–38° тепла, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В районах Азербайджана также прогнозируется жаркая и в основном сухая погода. В отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ожидается умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23–27°, днем 35–39°, местами до 41° тепла. В горах ночью 15–20°, днем 28–33° тепла.