Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?

Поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию начнутся 2 августа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Его слова приводит «Анадолу».

«В субботу, 2 августа, мы начнем экспорт природного газа из Азербайджана в Алеппо через Килис», - сказал Байрактар.

На первом этапе планируется поставка 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Топливо будет использоваться преимущественно на парогазовых электростанциях в сирийских провинциях Алеппо и Хомс для выработки электроэнергии. Главная цель проекта — содействие восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от многолетнего конфликта.

Поставки будут осуществляться по трубопроводу, идущему из турецкого города Килис к сирийской границе. Сообщается, что турецкая сторона уже завершила прокладку трубопровода до границы, а сирийская — выполнила все технические подключения.