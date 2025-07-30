Арестовали 27 раввинов

В Вашингтоне в офисе лидера сенатского большинства Джона Тьюна арестовали двадцать семь раввинов, требовавших оказания срочной гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом пишет русскоязычное израильское издание «Детали».

Участники акции вошли в офис сенатора от Южной Дакоты, развернули плакаты с надписями «Раввины говорят: защищайте жизнь!» и «Раввины говорят: прекратите блокаду» и провели сидячую демонстрацию. После этого полиция Капитолия арестовала всех участников.

Арестованные раввины связаны с движением «Евреи за продовольственную помощь народу Газы» (англ. Jews for Food Aid for People in Gaza), которое за последние два месяца собрало подписи более 23 500 евреев, включая свыше 750 раввинов и более 100 синагог и еврейских организаций.

Днем ранее еще восемь раввинов были арестованы во время акции у генконсульства Израиля в Нью-Йорке, организованной движениями T’ruah и New York Jewish Agenda. Все они требовали увеличения объемов гуманитарной помощи, прекращения войны и освобождения всех заложников.