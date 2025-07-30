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Военная база в обмен на признание независимости

13:09 684

Власти непризнанного Сомалиленда готовы предложить США соглашения о создании военной базы и освоении природных ресурсов в обмен на международное признание. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу региона Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи.

«Сомалиленд… готов предложить США военную базу у входа в Красное море и сделки по критически важным минералам в попытке добиться международного признания как суверенного государства», — говорится в сообщении.

Абдуллахи сообщил агентству, что власти Сомалиленда ведут переговоры с посольством США в Сомали и американским Госдепартаментом с целью налаживания партнерства в сфере экономического сотрудничества, безопасности и борьбы с терроризмом. По его словам, в связи с этим он планирует посетить Вашингтон. При этом он подчеркнул, что заключение соглашений с США не ставится в зависимость от официального признания Сомалиленда.

Абдуллахи также отметил, что в последние месяцы посол США в Сомали неоднократно посещал Сомалиленд, а в декабре в регион прибыли представители Пентагона.

В Госдепартаменте подтвердили визиты американского посла и других официальных лиц в Сомалиленд, однако подчеркнули, что не ведут активных переговоров с представителями региона о его признании. В ведомстве также напомнили, что США признают суверенитет и территориальную целостность Сомали.

После падения режима Сиада Барре в 1991 году Сомали фактически распался на отдельные регионы. Международное сообщество признает только федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд других территорий. Остальная часть страны находится под управлением непризнанных образований или самоуправляемых регионов. На севере располагается Республика Сомалиленд, провозгласившая независимость, но остающаяся непризнанной и официально считающаяся частью Сомали. На востоке находится автономный регион Пунтленд, объявивший о самоуправлении в 1998 году.

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