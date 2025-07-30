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Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?»

Страсти в бакинском суде
Инара Рафикгызы
13:12 689

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу Гамида Алиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова было установлено, что Гамид Алиев находился под домашним арестом. Однако он уклонялся от следствия и не являлся на заседания суда, в связи с чем в его отношении было принято решение о розыске с последующим заключением под стражу.

Проведя девять месяцев в розыске, в прошлом месяце Г.Алиев отправился в село Джейирли Шекинского района. Там он был задержан по подозрению в убийстве своей 34-летней супруги Захры Алиевой, с которой находился в процессе развода.

На суде по делу о мошенничестве Алиев частично признал свою вину. Также выяснилось, что он оформлял кредиты как на свое имя, так и на имя жены, однако обязательства по выплатам не исполнял. Подсудимый заявил, что после освобождения намерен возместить причиненный ущерб.

На это гособвинитель заявил: «Ты убил свою жену. О каком возмещении идет речь? Тем более все крутилось вокруг денег. Как ты вообще смотришь в глаза своим детям?»

Убийство произошло 6 июня текущего года. У супругов было двое детей — 3 и 13 лет. После завершения расследования по факту убийства будет дана отдельная юридическая оценка.

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