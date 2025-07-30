Президент Молдовы о готовящейся провокации России

«Сегодня на заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдову и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс», — сказала Санду на пресс-конференции по итогам заседания.

Президент Молдовы озвучила перечень инструментов, с помощью которых Москва, по ее мнению, пытается повлиять на исход парламентских выборов в стране. В частности, речь идет об электоральной коррупции, манипулятивных информационных кампаниях, организации проплаченных протестов, кибератаках, вовлечении религиозных структур в агитацию, распространении пропаганды через соцсети, саботаже голосования в диаспоре, манипуляции электоратом в Гагаузии и сепаратистском Приднестровье, а также об усилении поляризации в обществе.

Так, указала Санду, финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют оценивается в сумму около 100 млн евро.

По ее словам, российское руководство использует различные местные политические проекты и объединения, чтобы повлиять на итоги голосования. Политик выразила уверенность, что именно Кремль «стоит за спинами» ряда независимых кандидатов, а также оппозиционного блока «Победа».

Президент Молдовы также подчеркнула, что противодействие этим методам требует усилий как со стороны госструктур, так и со стороны гражданского общества.

Напомним, парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.