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Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Позитивный прогноз от премьера Польши

13:20 335

Российско-украинская война будет приостановлена в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам политика, есть большие шансы и много признаков, указывающих на такую возможность. При этом Туск не уточнил, на чем основываются его прогнозы.

Ранее Туск заявил, что Польша хочет помочь в восстановлении Украины. В рамках своего выступления, которое транслировало телевидение Польши, Туск отметил, что надеется на участие местных компаний в процессе восстановления. Эта инициатива обсуждалась им лично с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул премьер-министр.

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