В Ереване задерживают сторонников Галстаняна

Активисты, как сообщается, размещали на одном из мостов Еревана плакат с надписью «Свободу политзаключенным».

В Ереване во время акции задержали троих сторонников движения «Священная борьба», лидером которого является недавно арестованный священник Баграт Галстанян.

Галстанян и ряд его сторонников недавно были арестованы по делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении. В ходе обыска у сторонников архиепископа были найдены многочисленные огнеопасные предметы, предусмотренные для повреждения электрических кабелей и интернет-связи.