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В Ереване задерживают сторонников Галстаняна

14:08 832

В Ереване во время акции задержали троих сторонников движения «Священная борьба», лидером которого является недавно арестованный священник Баграт Галстанян. 

Активисты, как сообщается, размещали на одном из мостов Еревана плакат с надписью «Свободу политзаключенным».

Галстанян и ряд его сторонников недавно были арестованы по делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении. В ходе обыска у сторонников архиепископа были найдены многочисленные огнеопасные предметы, предусмотренные для повреждения электрических кабелей и интернет-связи.

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