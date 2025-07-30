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В России призвали лишить Гусмана наград и званий

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов, известный своими антиазербайджанскими заявлениями, призвал лишить государственных наград бывшего первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана. Об этом Миронов написал в своем телеграм-канале, сообщают российские СМИ.

По словам Миронова, есть необходимость «внести изменения в статью 89 Конституции РФ и наделить президента России правом не только вручать госнаграды, но и лишать их».

Напомним, 24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Михаила Гусмана от должности первого замгендиректора ТАСС, которую тот занимал с 1999 года. Причины такого решения в документе не указаны.

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