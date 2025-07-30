Врачи обнаружили у индианки неизвестную ранее группу крови

Отмечается, что открытие было сделано при подготовке к операции на сердце 38-летней жительницы округа Колар штата Карнатака. У нее обнаружена группа крови O Rh+, которая считается самой распространенной, однако ни одна из доступных доз крови этой группы не подошла для переливания. Хирург клиники рассказал, что специалисты взяли образцы крови у 20 членов семьи пациентки для поиска совместимой, но ни один из них не подошел. Операция прошла успешно, без необходимости переливания крови.

Образцы крови пациентки передали в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в Великобритании и Центр крови в Бангалоре. Ученые провели длительные молекулярные исследования и подтвердили открытие нового антигена группы крови, получившего название CRIB. Позже в Индии был создан Реестр доноров редких групп крови, в который планируют включать обладателей новой группы CRIB при их обнаружении.

Иммунологи связывают появление ранее неизвестной группы крови у индийской пациентки с сохраняющейся в стране традицией браков между близкими родственниками.