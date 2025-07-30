Разработка ударных беспилотных систем, способных поражать объекты по глубине территории противника, выходит в Западной Европе на новый уровень и может стать переломным фактором в изменении баланса сил на европейском континенте. По сообщениям немецкой газеты Handelsblatt, несколько ведущих компаний оборонной промышленности Германии совместно с американскими стартапами приступили к созданию нового поколения дронов, способных радикально изменить характер современной войны.

Инициатива исходит от ВВС Германии, которые направили запрос ведущим производителям вооружений и перспективным стартапам на представление концепций ударных беспилотников, предназначенных для действий в глубине территории противника. Реакция промышленности последовала незамедлительно: в проект уже вовлечены концерн Airbus Defense в кооперации с американским стартапом Kratos, известным своими разработками для ВВС США, концерн Rheinmetall, объединивший усилия с калифорнийской Anduril Industries, специализирующейся на автономных системах и искусственном интеллекте, а также мюнхенский стартап Helsing, ставший за последние годы одним из ведущих европейских игроков в сфере военных алгоритмов. Министерство обороны ФРГ подтвердило факт переговоров и наличие предварительных соглашений, но подчеркнуло, что проект пока находится на ранней стадии, а официальный тендер еще не объявлен. Высокая степень секретности объясняется не только технологической новизной разрабатываемых платформ, но и их политической чувствительностью — подобные системы способны изменить правила игры на европейском театре военных действий. Не случайно в Москве происходящее вызывает растущую тревогу. Российские источники рассматривают германскую инициативу как часть масштабной программы перевооружения Западной Европы, стремительно набравшей темп на фоне украинского конфликта и общего кризиса доверия к прежним механизмам безопасности.

Если еще недавно Европа полагалась на гарантии коллективной обороны в рамках НАТО, то теперь страны Евросоюза, особенно ФРГ, стремительно наращивают собственный военный потенциал, инвестируя в технологии, которые дают им автономность и стратегическую глубину действий. Особое беспокойство Кремля вызывает факт участия в проекте американских компаний, поскольку это укрепляет трансатлантический альянс в сфере вооружений и фактически стирает грань между национальными и общенатовскими военными программами. Для России новые ударные беспилотники — это не просто тактический инструмент. Их дальность и возможность высокоточных атак на объекты инфраструктуры внутри России превращают их в стратегический вызов, способный подорвать прежние гарантии безопасности и вынудить Москву пересмотреть собственную военную доктрину. В экспертных кругах все чаще звучит метафора «День суда» — момент, когда технологический разрыв станет критическим и лишит Россию возможности эффективно сдерживать западные вооруженные силы. Текущая ситуация вписывается в более широкую тенденцию — ускорение технологической гонки между НАТО и Россией. Страны альянса активно внедряют в боевые системы искусственный интеллект, создают платформы, способные действовать в роях, обмениваться данными в реальном времени и самостоятельно прокладывать маршруты атаки. Подобные возможности уже испытаны на полигонах США и в ближайшие годы могут быть интегрированы в европейские программы. Что вынуждает Россию либо в экстренном порядке ускорить собственные беспилотные проекты, либо форсировать разработку асимметричных ответов — от усиления ПВО и радиоэлектронной борьбы до наращивания гиперзвукового потенциала и активизации ядерного фактора в стратегии сдерживания.