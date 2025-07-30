Совместные учения Китая и России

В августе в акватории Владивостока пройдут совместные военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2025», заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

«В августе китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения «Морское взаимодействие-2025» в морском и воздушном пространстве в районе Владивостока, Россия», — приводит слова Сяогана официальный аккаунт Минобороны КНР в соцсети WeChat.

По словам представителя военного ведомства КНР, данные учения входят в годовой план сотрудничества между военными КНР и РФ, не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с текущей международной или региональной обстановкой. Он также отметил, что после учений часть сил обеих стран проведет совместное морское патрулирование в водах Тихого океана.

В пресс-службе Тихоокеанского флота РФ отметили, что маневры, состоящие из береговой и морской части, пройдут с 1 по 5 августа. В учениях примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.