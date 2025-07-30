Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище

Отношения между Россией и Штатами, после затянувшегося периода взаимных предварительных ласк, заметно ухудшились в последние дни. Трамп не увидел в поведении Путина взаимности и стал грозить большими неприятностями. В Кремле неприятностей не хотели бы, но соскочить с пути нарастания конфронтации уже не могут, не потеряв лицо. А держать лицо призван персонаж, свое лицо давно потерявший.

Уже и не верится, что с именем Дмитрия Медведева связывали либеральные и демократические перемены в России и противопоставляли его авторитарному Путину. В нынешнем тандеме именно Медведев играет роль опасного сумасшедшего, на фоне которого Путин должен смотреться рассудительным, рациональным игроком. Но когда у нынешнего президента нет хорошей игры, его альтер эго, другое «я», тут же дает петуха.

Кремль явно озаботило заявление Трампа о том, что он сокращает выделенное России время на переход к мирному процессу в Украине с пятидесяти до десяти-двенадцати дней. Говорят, тут же последовала просьба о встрече помощника российского президента по внешней политике Юрия Ушакова со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а Лавров стал хлопотать о срочном телефонном созвоне президентов. В Белом доме дали понять, что время разговоров осталось в прошлом, словам больше веры нет. Пескову ничего не оставалось, как объявить, что позиция американского президента «принята к сведению».