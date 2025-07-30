Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище

Отношения между Россией и Штатами, после затянувшегося периода взаимных предварительных ласк, заметно ухудшились в последние дни. Трамп не увидел в поведении Путина взаимности и стал грозить большими неприятностями. В Кремле неприятностей не хотели бы, но соскочить с пути нарастания конфронтации уже не могут, не потеряв лицо. А держать лицо призван персонаж, свое лицо давно потерявший.
Уже и не верится, что с именем Дмитрия Медведева связывали либеральные и демократические перемены в России и противопоставляли его авторитарному Путину. В нынешнем тандеме именно Медведев играет роль опасного сумасшедшего, на фоне которого Путин должен смотреться рассудительным, рациональным игроком. Но когда у нынешнего президента нет хорошей игры, его альтер эго, другое «я», тут же дает петуха.
Кремль явно озаботило заявление Трампа о том, что он сокращает выделенное России время на переход к мирному процессу в Украине с пятидесяти до десяти-двенадцати дней. Говорят, тут же последовала просьба о встрече помощника российского президента по внешней политике Юрия Ушакова со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а Лавров стал хлопотать о срочном телефонном созвоне президентов. В Белом доме дали понять, что время разговоров осталось в прошлом, словам больше веры нет. Пескову ничего не оставалось, как объявить, что позиция американского президента «принята к сведению».
А вот Дмитрий Анатольевич был куда многословней. Комментируя в соцсети X сокращение сроков ультиматума, он попросил не путать Россию с Израилем или Ираном. Ультиматумы, дескать, ведут к войне с собственной страной. «Не нужно идти по пути «сонного Джо!»
На что сенатор Линдси Грэм ответил, что не нужно путать Трампа с Байденом, тот, кто заблуждается на этот счет, скоро убедится в своей ошибке: «Садитесь за стол переговоров».
Последовавшая реакция Медведева была замечательна даже для такого мастера слова, как бывший президент: «Не тебе и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Позаботься в первую очередь об Америке, дедуля!»
Это вам не холодное «приняли к сведению».
Что здесь важно отметить:
- Имел место не обычный пост Дмитрия Медведева в соцсети, высказывание в пространство – «городу и миру», а обмен репликами с Линдси Грэмом, адресат был вполне конкретен.
- Сенатор Грэм – один из лидеров республиканцев и человек, имеющий постоянный доступ к Трампу, который ему весьма доверяет. Этот яркий разговор гарантированно будет доведен до сведения американского президента.
- Трампу будет интересно узнать, что, по словам заместителя Путина по Совету безопасности РФ, его призывы к переговорам страшно раздражают российское руководство, что там намерены воевать, пока не достигнут целей. Впрочем, это глава Белого дома, кажется, уже и сам понял.
- А вот попытка уесть Грэма его возрастом может стать той каплей, которая навсегда убьет желание Трампа в дальнейшем прислушиваться к русским, зато усилит его намерения их больно наказать. Сенатор почти на десять лет младше Дональда Трампа, самого старого президента в истории США, которому суждено обогнать в этом качестве Байдена. Республиканцы, значительную часть кампании против «сонного Джо» выстроившие на его психической и физической неготовности исполнять президентские обязанности, с тревогой ожидают, когда сложно будет скрывать соответствующие возрастные изменения у своего лидера. Открытая насмешка со стороны путинского альтер эго по этому поводу – удар ниже пояса, такое не прощают. Трамп, как известно, политику воспринимает только в личном ключе. Он, как в известном анекдоте, человек не злопамятный, он просто злой и память у него на такие вещи хорошая.
Часть комментаторов напоминает, что и Россией правят совсем не молодые люди, и, например, Владимир Путин на два года старше «дедули» Линдси Грэма, а «бабушка» Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации – на все шесть, все признаки геронтократии, власти старцев, налицо. Но когда Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище, он не способен ощущать дополнительные смыслы, которые несут его интернет-послания. Впрочем, как с некоторых пор и вся Россия, которая несется в пропасть, не способная уже отличить, сладко захватывает дух от полета вверх или вниз.