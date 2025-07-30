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Кремль пытается заставить Трампа отказаться от дедлайна

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Кремль пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от заявленного 10-дневного срока на завершение войны в Украине.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Аналитики напоминают, что Россия отвергла новый ультиматум Трампа. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не могут диктовать условия начала мирных переговоров, а война закончится только после достижения целей России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия продолжит войну, несмотря на дедлайн. Он заявил о замедлении нормализации отношений с США, возложив ответственность за это на американскую сторону.

ISW считает, что заявления Пескова — попытка давления на Трампа, чтобы он отказался от срока в обмен на улучшение двусторонних отношений. Аналитики также убеждены: Кремль не заинтересован в переговорах и намерен затягивать войну ради военных преимуществ.

Ранее Трамп сократил срок, отведенный на достижение мирных договоренностей, с 50 до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны России.

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