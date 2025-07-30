Кремль пытается заставить Трампа отказаться от дедлайна

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Кремль пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от заявленного 10-дневного срока на завершение войны в Украине.

Аналитики напоминают, что Россия отвергла новый ультиматум Трампа. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не могут диктовать условия начала мирных переговоров, а война закончится только после достижения целей России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия продолжит войну, несмотря на дедлайн. Он заявил о замедлении нормализации отношений с США, возложив ответственность за это на американскую сторону.

ISW считает, что заявления Пескова — попытка давления на Трампа, чтобы он отказался от срока в обмен на улучшение двусторонних отношений. Аналитики также убеждены: Кремль не заинтересован в переговорах и намерен затягивать войну ради военных преимуществ.

Ранее Трамп сократил срок, отведенный на достижение мирных договоренностей, с 50 до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны России.