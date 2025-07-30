Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией

В Украине «собираются использовать нынешние противоречия» между РФ и Азербайджаном, чтобы «разжигать ненависть и вражду на национальной почве». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что МИД России «уважает» выбор Азербайджана и Армении вести прямой диалог без посредничества РФ: «Мы уважаем этот выбор, им предстоит жить друг с другом. Мы по-прежнему готовы оказывать содействие мирному процессу, готовы предоставить площадку и для консультаций, и для подписания договора».