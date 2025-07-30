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Пропавшую в горах Пакистана олимпийскую чемпионку не могут найти

14:35 959

Операция по спасению двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер, попавшей под камнепад в горах в Пакистане, возобновлена, сообщает агентство DPA.

Возобновление операции было отложено из-за плохих погодных условий. Спортсменку продолжают искать две команды, состоящие из четырех опытных альпинистов и двух горных носильщиков. Доступ к месту происшествия затруднен, существует риск нового камнепада.

DPA ранее сообщало, что 28 июля спортсменка попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада. Предварительно, немка получила тяжелые травмы и не подает признаков жизни.

31-летняя Дальмайер – двукратная олимпийская чемпионка, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она стала победительницей спринта и гонки преследования. Также она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.

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