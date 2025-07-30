Китай не испугался пошлин Трампа

Китай не планирует отказываться от закупок российских энергоносителей из-за угроз введения вторичных пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, Китай «будет принимать разумные меры энергетической безопасности исходя из своих национальных интересов»: «В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил Пекин, что его дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, повлекут за собой введение Вашингтоном 100-процентных импортных пошлин на китайские товары.

Бессент также выразил недовольство тем, что Китай продолжает закупать иранскую нефть, тоже подпавшую под санкции, и продавать России товары двойного назначения, что прямо влияет на затягивание агрессивной войны РФ против Украины.

Министр финансов США особо отметил и важность рассматриваемого Конгрессом законопроекта, который предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоносители. «Я думаю, все, кто покупает российскую нефть, должны быть готовы к этому», - заявил Бессент.