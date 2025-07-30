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Трамп называет победой то, что обернется провалом для США

Bloomberg
15:17 648

США понесут серьезнейшие потери от торговых сделок с ЕС и Японией, которые администрация президента Дональда Трампа преподносит как свои экономические победы. Такое мнение выразила редакционная коллегия агентства Bloomberg.

Как отмечается в статье, США по итогам двух сделок окажутся «главным неудачником», а новые импортные пошлины «замедлят инновации и снизят уровень жизни в США» даже в случае, если тарифные войны Трампа прекратятся немедленно.

«По правде говоря, поводов для радости нет. Обе сделки проигрышные для всех вовлеченных сторон. Остается лишь надеяться, что администрация переключится на другие дела, пока не будет нанесен еще больший ущерб», — говорится в публикации.

По мнению журналистов агентства, «с сугубо экономической точки зрения, утверждение о том, что США вышли победителями в обоих переговорах, попросту ложно», учитывая рост цен для американских потребителей, удорожание импорта, а также ослабление давления на американских производителей, которые в условиях снижения конкуренции будут повышать цены. «Со временем эти факторы приведут к снижению уровня жизни в США. Всегда помните, что от пошлин больше всех неизменно страдает страна, которая их вводит», — пишет Bloomberg.

С точки зрения редколлегии агентства, наиболее опасным последствием заключения торговых соглашений может быть укрепление веры американской администрации в то, что США «достаточно мощны, чтобы требовать подчинения в противовес истинному партнерству» от государств, которые Вашингтон считает союзниками. Bloomberg полагает, что это только усилит нестабильность в мировой экономике, которая пагубно скажется на долгосрочном планировании, инвестициях и международном сотрудничестве во всех направлениях.

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