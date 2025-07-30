USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Ереван хочет стать ближе к Вашингтону

15:34 332

Армения надеется на развитие взаимодействия с США в сферах экономики, энергетики и обороны, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян на встрече с членами делегации действующего в США иудейско-христианского союза Save Armenia.

«Григорян приветствовал визит делегации в Армению, подчеркнул его важность с точки зрения дальнейшего развития армяно-американских отношений, указав на возможные направления сотрудничества – от развития торгово-экономических связей и диверсификации энергетической отрасли до возможного сотрудничества в оборонной сфере», – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.

В ходе встречи секретарь Совбеза рассказал о процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
15:45 419
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает обновлено 15:07
15:07 1623
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
14:42 1804
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией новость дополнена
15:07 1898
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир, все еще актуально
09:55 2270
Ну и что?
Ну и что? главная тема
11:00 5263
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
09:27 4496
В России призвали лишить Гусмана наград и званий
В России призвали лишить Гусмана наград и званий
13:59 3163
Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?»
Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?» Страсти в бакинском суде
13:12 2869
США предупредили Путина
США предупредили Путина обновлено 12:40
12:40 5768
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
12:55 910

ЭТО ВАЖНО

Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
15:45 419
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает обновлено 15:07
15:07 1623
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
14:42 1804
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией новость дополнена
15:07 1898
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир, все еще актуально
09:55 2270
Ну и что?
Ну и что? главная тема
11:00 5263
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
09:27 4496
В России призвали лишить Гусмана наград и званий
В России призвали лишить Гусмана наград и званий
13:59 3163
Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?»
Прокурор – подсудимому: «Ты убил свою жену, о каком возмещении говоришь?» Страсти в бакинском суде
13:12 2869
США предупредили Путина
США предупредили Путина обновлено 12:40
12:40 5768
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
Когда азербайджанский газ пойдет в Сирию?
12:55 910
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться