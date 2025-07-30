Ереван хочет стать ближе к Вашингтону

Армения надеется на развитие взаимодействия с США в сферах экономики, энергетики и обороны, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян на встрече с членами делегации действующего в США иудейско-христианского союза Save Armenia.

«Григорян приветствовал визит делегации в Армению, подчеркнул его важность с точки зрения дальнейшего развития армяно-американских отношений, указав на возможные направления сотрудничества – от развития торгово-экономических связей и диверсификации энергетической отрасли до возможного сотрудничества в оборонной сфере», – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.

В ходе встречи секретарь Совбеза рассказал о процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.