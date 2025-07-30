Как уберечь детей от травм

С апреля-мая количество детских травм увеличивается, с сентября-октября - начинает немного снижаться, заявил во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Ильхам Шихбабаев.

По его словам, в холодные месяцы года дети чаще страдают от бытовых травм: «Общее количество обращений снижается по сравнению с другими месяцами. Причина этого в том, что в этот период года дети физически более активны. В теплые месяцы года дети более активны, и, естественно, определенные травмы случаются чаще. Кроме того, количество обращений, связанных с травмами среди школьников, увеличивается во время каникул».

Травматолог сообщил, что количество травм немного снижается, особенно с ноября по февраль, поскольку дети больше времени проводят дома: «В этот сезон дети чаще всего обращаются с бытовыми травмами (падения, травмы острыми предметами, ожоги и др.). Однако отмечается заметное снижение общего числа обращений, и в этот период доля детской травмы в общем числе обращений составляет 25–30%. Большое значение для травматологов-ортопедов имеет усиление сезонной профилактики, проведение информационно-просветительской работы и привлечение внимания родителей к данной теме. Пропаганда правил безопасности в школах, детских садах, летних лагерях, а также создание безопасной среды для детей на открытом воздухе могут сыграть важную роль в профилактике травматизма».

Шихбабаев заявил, что правила безопасности очень важны для детей, катающихся на электросамокатах и скейтбордах, поскольку эти устройства могут стать причиной серьезных травм при неправильном использовании. По его словам, за последний месяц в связи с ДТП с участием мотоцикла, мопеда и скутера в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава поступило 48 обращений: «12 водителей скутеров находились в критическом состоянии, и они были немедленно прооперированы. У большинства наблюдались многочисленные переломы и травмы. Остальные были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи».

И.Шихбабаев также отметил, что к основным правилам безопасности относится правильное использование защитного снаряжения: «К такому снаряжению относятся защитный шлем (важнейшее защитное снаряжение, предотвращающее травмы головы), налокотники, наколенники, перчатки, защитные очки и др. Следует выбрать подходящую и безопасную одежду. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений. Необходимо надевать спортивную обувь с закрытым носком и резиновой подошвой. Следует избегать ограничения скорости и быстрой езды. Прежде чем сесть на электросамокат или скейтборд, они должны пройти обучение вождению. Оборудование следует подбирать в соответствии с возрастом и физическими возможностями детей. Детям до восьми лет следует использовать такие средства вождения только под присмотром взрослых. Не следует ездить в темных переулках, в местах активного движения транспорта или массового скопления людей. Запрещено использовать наушники и телефоны во время катания на электросамокатах и скейтбордах».

Травматолог сообщил, что детям, упавшим при использовании таких приспособлений, необходимо оказать первую помощь по общим правилам на месте, а при получении серьезной травмы следует немедленно вызвать скорую помощь и доставить ребенка в больницу: «Порой при несоблюдении общих правил безопасности наблюдаются серьезные травмы. Следует обратить внимание на то, находится ли пострадавший в сознании, есть ли открытая рана, деформация конечностей, и принять соответствующие меры».