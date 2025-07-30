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Виновника резни в Сребренице отказались освобождать досрочно

15:38 276

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отклонил ходатайство о досрочном освобождении по состоянию здоровья сербского генерала Ратко Младича, передает корреспондент «Новой» на Балканах.

Младичу — 83, он тяжело болен, перенес несколько инсультов, но, как отметила судья Грасиэла Гатти Сантана, его состояние не критическое и поддается лечению. Отбывать наказание генерал продолжит в пенитенциарном учреждении ООН в Швейцарии.

Ратко Младич — одна из ключевых фигур югославских войн 1990-х. Именно он командовал армией боснийских сербов во время осады Сараево и резни в Сребренице, где в июле 1995 года были убиты более восьми тысяч мужчин и мальчиков-мусульман. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил его к пожизненному заключению за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Младич так и не признал вины, называя себя «защитником сербского народа», а его образ в Сербии оброс настоящим культом. Младич стал для части сербского общества символом «национального героя», несмотря на убедительные видеоматериалы, в которых его солдаты допрашивают и расстреливают мирных людей.

Наряду с Младичем ключевым осужденным стал Радован Караджич — президент самопровозглашенной Республики Сербской, идеолог этнической чистки. В 2016 году он получил 40 лет тюрьмы, в 2019-м приговор усилили до пожизненного. Караджич, скрывавшийся 13 лет под именем «Драган Дабич», был арестован в Белграде в 2008 году. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме строгого режима на британском острове Уайт.

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