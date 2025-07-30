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Германии пророчат промышленный крах из-за пошлин США

15:38 250

Потери германской промышленности из-за ввозных пошлин США в среднесрочной перспективе могут составить до 31 млрд евро, свидетельствуют расчеты консалтинговой компании Deloitte.

«В среднесрочной перспективе экспорт (из Германии) в США сократится на 20%, что приведет к потере 31 млрд евро в год», – говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Согласно анализу, пошлины сильнее всего ударят по машиностроительному сектору ФРГ. Экспорт в США может упасть на 23% с потерями в 7,2 млрд евро, при этом фармацевтика снизится почти на 20% (5,1 млрд), а значительные убытки ожидают также автомобильную и химическую отрасли.

ФРГ может частично компенсировать потери, переориентировав экспорт на рынки других стран ЕС, а также Индонезии и Южной Кореи, отмечают аналитики компании. Однако даже при таком сценарии страна потеряет 7,1 млрд евро.

7 июля после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент США Дональд Трамп заявил о новых торговых договоренностях с ЕС. Теперь пошлина на все европейские товары, ввозимые в США, составит 15%, тогда как Евросоюз не будет облагать тарифами американский экспорт. Ранее Вашингтон грозил ввести 30% пошлины на весь импорт из ЕС. Трамп назвал достигнутое соглашение с Евросоюзом «самым крупным» в истории.

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