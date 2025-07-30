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Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву

15:45 427

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани планирует отправиться в четверг в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

На этом фоне сирийские источники сообщили эмиратскому сайту Aram News, что российские силы в Сирии передали две партии оружия друзским милициям в Эс-Сувейде до и во время боев между ними и сирийской армией.

Источники отметили, что оружие, поступившее в Эс-Сувейду в два этапа, включало легкое и среднее вооружение, снайперские винтовки, противотанковые ракеты, важнейшими из которых были российские ракеты «Корнет», которые смогли изменить баланс сил после вступления в бой.

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