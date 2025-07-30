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В Казахстане спасают тенге

15:56 1590

Нацбанк Казахстана «в условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления» приступил к валютным интервенциям. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Спасать таким образом нацвалюту власти решили на фоне падения курса тенге, подешевевшего с начала июля на 5,8 процента, доходившего на торгах в среду до уровня 550 за доллар, следует из материалов.

Не сообщая сумму, на которую эти интервенции были проведены, в Нацбанке подтвердили готовность оперативно реагировать для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса и указали на то, что текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы, базовые экономические условия остаются благоприятными, а национальная валюта недооценена.

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