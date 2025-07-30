Трамп ударил по Индии

Товары, которые поставляются из Индии на рынок США, будут облагаться 25-процентной пошлиной. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Причиной он назвал высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Россией.

Трамп отметил, что Индия всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем.

«Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия начиная с 1 августа», — написал Трамп на своей странице в социальной сети.