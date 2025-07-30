Трамп ударил по Индии

Товары, которые поставляются из Индии на рынок США, будут облагаться 25-процентной пошлиной. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Причиной он назвал высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и сотрудничество с Россией.
Трамп отметил, что Индия всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем.
«Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия начиная с 1 августа», — написал Трамп на своей странице в социальной сети.
*** 16:04
Соединенные Штаты не будут откладывать запланированное на 1 августа введение таможенных пошлин в отношении более 10 стран.
Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!» - написал он в X.
Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Однако затем Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.
По данным Минфина США, доходы от таможенных пошлин превысили $100 млрд в текущем финансовом году.