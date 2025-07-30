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В Стамбуле нашли тело россиянина с пакетом на голове

16:22 1769

Полиция в лесистой зоне стамбульского района Сарыер обнаружила тело, предположительно, принадлежащее гражданину России, с запиской в руке на русском языке, сообщает агентство DHA.

Согласно информации, утром 28 июля в районе Бахчекёй было найдено тело молодого человека с пакетом на голове. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили личность погибшего по документам — им оказался 20-летний гражданин России Усман Амриев. Рядом с телом лежала напечатанная на компьютере записка на русском языке, а также сумка с деньгами, транспортной картой и личными вещами.

По данным следствия, Амриев по национальности чеченец. Три года назад он приехал в Турцию, где сначала учился в университете города Кютахья. Позднее он переехал в Стамбул, поступил в частный вуз в районе Кягытхане и проживал в общежитии в районе Шишли.

Полиция продолжает выяснять причины смерти молодого человека, сообщает агентство.

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