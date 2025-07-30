Кадровые чистки в «Электросетях Армении»

В 2021 году Шушанян была назначена заместителем гендиректора после увольнения с поста замминистра. Ранее она занимала различные государственные должности во времена премьер-министров Овика Абрамяна и Карена Карапетяна.

По данным СМИ, Шушанян считалась представителем команды члена Республиканской партии Армении Давида Арутюняна.

Концерн «Ташир групп», основанный российским предпринимателем Самвелом Карапетяном, управляет компанией «Электрические сети Армении» с 2015 года. Сам долларовый миллиардер с июня этого года арестован по обвинению в публичных призывах к захвату власти. В июле парламент Армении принял законопроект, который позволяет национализировать «Электрические сети Армении». Десять дней назад уже был назначен и временный управляющий компанией.