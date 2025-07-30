В Казахстане взялись за геев

«Необходимо законодательно запретить ЛГБТ-пропаганду. Это личное дело каждого, но его нельзя продвигать через СМИ или социальные сети. Мы с группой депутатов подготовили нормы против ЛГБТ-пропаганды, но они не прошли, поскольку поступило много возражений», – сообщил Жанбыршин журналистам.

По его словам, после появления соответствующей петиции общество поддержало инициативу, была создана комиссия.

Казахстанский парламентарий считает, что в случае даже косвенной пропаганды ЛГБТ нельзя ограничиваться только запретом, а необходимо привлекать к административной и уголовной ответственности.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что многим странам десятилетиями навязывались демократические моральные ценности, в том числе и ЛГБТ, и под прикрытием этого различные международные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела.