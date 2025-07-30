USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Американцы проверят, как израильтяне обращаются с палестинцами

17:09 449

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Израиль для обсуждения кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, гуманитарный кризис в секторе Газа станет основной темой обсуждения в ходе визита.

«Президент хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в секторе Газа, чтобы понять, как оказать больше помощи гражданскому населению в этом районе», — заявил изданию источник в Белом доме.

Ожидается, что Уиткофф также посетит центры гуманитарной помощи в секторе Газа.

Американский дипломат на Аллее шехидов
Американский дипломат на Аллее шехидов
18:10 4
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище наш комментарий
14:30 5098
О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее; все еще актуально
10:28 4812
На Камчатке теперь извержение вулкана
На Камчатке теперь извержение вулкана видео; обновлено 16:54
16:54 8534
Трамп ударил по Индии
Трамп ударил по Индии обновлено 16:36
16:36 3074
Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
15:45 2358
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает обновлено 15:07
15:07 2319
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
14:42 3524
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией новость дополнена
15:07 3397
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир, все еще актуально
09:55 2637
Ну и что?
Ну и что? главная тема
11:00 6236

ЭТО ВАЖНО

Американский дипломат на Аллее шехидов
Американский дипломат на Аллее шехидов
18:10 4
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище наш комментарий
14:30 5098
О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее; все еще актуально
10:28 4812
На Камчатке теперь извержение вулкана
На Камчатке теперь извержение вулкана видео; обновлено 16:54
16:54 8534
Трамп ударил по Индии
Трамп ударил по Индии обновлено 16:36
16:36 3074
Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
Россия вооружает друзов. А глава МИД Сирии едет в Москву
15:45 2358
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает
Президент Молдовы обвиняет, Кремль опровергает обновлено 15:07
15:07 2319
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
В Азербайджане повысили тарифы на отопление
14:42 3524
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией
Захарова: В Украине хотят разжечь ненависть между Азербайджаном и Россией новость дополнена
15:07 3397
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир, все еще актуально
09:55 2637
Ну и что?
Ну и что? главная тема
11:00 6236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться