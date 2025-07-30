Американцы проверят, как израильтяне обращаются с палестинцами

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Израиль для обсуждения кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, гуманитарный кризис в секторе Газа станет основной темой обсуждения в ходе визита.

«Президент хочет больше узнать о гуманитарной ситуации в секторе Газа, чтобы понять, как оказать больше помощи гражданскому населению в этом районе», — заявил изданию источник в Белом доме.

Ожидается, что Уиткофф также посетит центры гуманитарной помощи в секторе Газа.