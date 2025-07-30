Воздушная тревога по всей Украине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К — носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В связи с этим в среду, 30 июля, была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Параллельно с этим российские войска вновь нанесли удары по городу Сумы. Как сообщил в видеообращении и.о. городского головы Артём Кобзарь, в городе прозвучали два взрыва в результате атак беспилотников: «Первый взрыв — попадание по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет. Второй взрыв — удар по нежилому зданию в центральной части города. Пострадали два человека».

По информации главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, один из ударов пришелся на здание областной госадминистрации, которое ранее уже подвергалось атакам 26 и 27 июля.

Григоров уточнил, что в результате нового удара была госпитализирована 75-летняя женщина с осколочным ранением. На месте продолжают работать экстренные службы.