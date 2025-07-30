С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск

Миллиардер Владимир Плахотнюк, разыскиваемый по линии Интерпола Молдовой и Россией, неожиданно оказался в центре нового международного скандала. Расследование The Insider проливает свет на скрытые визиты олигарха в Москву, его встречи в Кремле и закулисные переговоры, которые могут объяснить, почему человек, обвиненный в заказных убийствах и многомиллиардных аферах, до сих пор избегал наказания.

Владимир Плахотнюк — фигура, чье имя стало синонимом молдавской политики 2010-х годов. Его называли «молдавским Абрамовичем» и даже «хозяином страны». По свидетельствам очевидцев и политиков, он контролировал правительство, парламент и силовые структуры, превратив государство в собственный инструмент. В 2015 году экс-премьер Ион Стурза прямо заявил: «Молдова —это государство, захваченное и управляемое Плахотнюком». Но в 2019 году его монополия на власть рухнула. После политического кризиса и отставки кабинета Павла Филипа Плахотнюк бежал за границу. С тех пор против него открыто множество уголовных дел: от отмывания миллиардов долларов до организации наркосетей и покушений на убийство. И Молдова, и Россия добиваются его экстрадиции. Однако новые документы ставят под сомнение истинные мотивы Москвы. Журналисты The Insider получили копии паспортов, данные о перелетах и материалы прослушки, из которых следует: Плахотнюк неоднократно приезжал в Россию под именем Михаила Таушанова. Эти визиты происходили в тот самый период, когда формально он находился в международном розыске. Более того, в Москве его встречали не следователи прокуратуры, а высокопоставленные чиновники Кремля.

Согласно данным расследования, ключевым контактным лицом олигарха в России был заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Первая зафиксированная встреча состоялась 4 июня 2024 года: Плахотнюк прилетел из Дубая, поселился в гостинице «Националь» и три дня не покидал номер. Для конспирации его обязали носить темные очки и кепку, а передвижение обеспечивала машина без опознавательных знаков. Прослушка разговоров Владислава Дарвая, бывшего торгпреда России в Молдове, раскрывает детали операции. В приватной беседе он признавался своей любовнице: «Мы закрыли для него фитнес-зал в отеле, но запретили массаж — боялись, что его узнает молдаванка из Бельц». Эти показания подтвердились: в гостинице действительно работала женщина – уроженка этого города в Молдове. Главная цель тайных визитов — не побег от правосудия, а возвращение на молдавскую политическую арену. По словам источников, обсуждались планы смены власти в Кишиневе и поддержка Плахотнюка на будущих выборах. Козак, судя по утечкам, прямо упрекал его: «Ты понимаешь, что хаос в Молдове — твоих рук дело? Ты имел всю власть и проиграл». Плахотнюк оправдывался: «Исправляю ошибки, но в одиночку я не смогу, нужна ваша помощь».

Следующая встреча прошла через неделю в Минске, а потом визиты участились. По данным о перелетах, Плахотнюк под именем Таушанова бывал в Москве еще как минимум четыре раза — в июле и октябре 2024 года, а также в марте и апреле 2025-го. Контекст этих встреч объясняет интерес России. Осенью 2024 года в Молдове проходили президентские выборы и референдум о европейской интеграции. Кремль стремился сорвать проевропейский курс и расколоть электорат. На политическую сцену были выведены два параллельных проекта: пророссийский блок во главе с Игорем Додоном, Владимиром Ворониным, Ириной Влах и Василе Тарлевым, а также «проевропейский» блок «Альтернатива» с участием мэра Кишинева Иона Чебана и других политиков, когда-то связанных с Плахотнюком. Финансирование этих проектов, по данным молдавских спецслужб, шло через теневые каналы: наличные деньги перевозили курьеры, позже их заменили пластиковые карты «Мир», которые можно было обналичить в Приднестровье. Подобные схемы применялись и для поддержки беглого миллиардера Илана Шора — другого олигарха, получившего российский паспорт и скрывающегося на территории РФ.