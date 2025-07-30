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Трамп сравнил себя с Байденом

17:43 406

Президент США Дональд Трамп в ироничной форме высказался о состоянии экс-президента Джо Байдена, комментируя свою игру в гольф. Его слова передает Fox News.

«Вы видели мой удар на первой лунке? Довольно длинный, очень длинный. Это не Джо Байден, скажу я вам. Это не Байден, верно? Это был хороший удар», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты остановили около пяти войн, что гораздо важнее, чем гольф. «Мы только что остановили около пяти войн, так что это гораздо важнее, чем играть в гольф», — сказал он на открытии своего второго поля для гольфа в Шотландии.

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