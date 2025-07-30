ЕС меняет правила въезда в Шенгенскую зону

С 12 октября 2025 года Европейский союз начнет поэтапное внедрение новой Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которая заменит традиционную штамповку паспортов на цифровую регистрацию с использованием биометрических данных. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Система EES охватит всех граждан третьих стран, совершающих краткосрочные поездки в 29 государств — участников ЕС и Шенгенской зоны. При первом пересечении границы путешественники должны будут предоставить отпечатки пальцев или фотографию лица. В дальнейшем все пересечения границы будут фиксироваться автоматически без физического штампа в паспорте.

Новая система позволит быстрее и точнее отслеживать сроки пребывания иностранцев, а также оперативно выявлять случаи превышения разрешенного периода.

Система будет применяться во всех странах Шенгенского соглашения, включая такие государства, как Германия, Франция, Испания, Италия, Польша и другие.