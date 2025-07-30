Угроза Херсону: россияне пытаются захватить стратегический мост

Армия России за последнюю неделю активизировала штурмы в районе Антоновского железнодорожного моста через Днепр, который находится под Херсоном, восточнее Антоновского автомобильного моста. Об этом «Радио Свобода» сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

«Противник за неделю провел более 50 таких попыток. То есть раньше это было три-четыре попытки в день, сейчас это уже до десятка таких попыток. Железнодорожный Антоновский мост – это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться совершать вылазки на правый берег, где стоят Силы обороны Украины», – сказал Волошин, добавив, что россияне пытаются взять под контроль острова в дельте Днепра.

Железнодорожная часть Антоновского моста является стратегической точкой на самом узком месте Днепра, что позволяет россиянам наносить удары по правому берегу, где закреплены украинские военные. Российские войска пытаются захватить эти позиции, задействовав спецназовцев, которые проводят штурмы и совершают диверсии. Также продолжаются попытки российских войск установить контроль над островами в дельте Днепра.