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Захид остался «без шляпы»

12 лет тюрьмы
Инара Рафикгызы
19:00 1191

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего старшего офицера управления внутренней безопасности, а также управления образования и научных исследований Министерства обороны Захида Нифталиева (известного как «Шляпа Захид» - прим. авт.).

Уголовное дело в отношении Нифталиева было возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ). Он обвинялся в присвоении 42 миллионов манатов госсредств.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова выступил адвокат Нифталиева, который попросил оправдать своего подзащитного. Сам Нифталиев, выступая с последним словом, также попросил суд оправдать его.

После был зачитан приговор. Решением суда Захид Нифталиев приговорен к 9 годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать определенные должности сроком на 2 года. Всего, учитывая предыдущий приговор, наказание для Нифталиева составило 12 лет лишения свободы.

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