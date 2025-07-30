Есть «иммунитет»: в России заявили, что не боятся ультиматума Трампа

Песков отметил, что российская экономика давно живет в условиях внешних ограничений, в связи с чем у нее выработался соответствующий «иммунитет».

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать заявления, которые поступают от президента Трампа и других международных представителей на этот счет», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Новый ультиматум от Дональда Трампа прозвучал 29 июля. Он дал России 10 дней на прекращение военных действий. Ранее, 14 июля, Трамп обозначил срок в 50 дней, но впоследствии сократил его, объяснив это разочарованием в действиях Путина: президент США подчеркнул, что Москва продолжает эскалацию и наносит удары по мирным украинским городам, несмотря на усилия Вашингтона. По истечении обозначенного срока Трамп пообещал ввести вторичные санкции — пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров. Глава Белого дома заявил, что не опасается последствий новых ограничений для мирового нефтяного рынка. «Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу», — сказал Трамп.