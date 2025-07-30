USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Новость дня
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую

Есть «иммунитет»: в России заявили, что не боятся ультиматума Трампа

19:23 785

Россия научилась адаптироваться к санкционному давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал от Владимира Путина завершить войну в Украине в течение 10 дней.

Песков отметил, что российская экономика давно живет в условиях внешних ограничений, в связи с чем у нее выработался соответствующий «иммунитет».

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать заявления, которые поступают от президента Трампа и других международных представителей на этот счет», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Новый ультиматум от Дональда Трампа прозвучал 29 июля. Он дал России 10 дней на прекращение военных действий. Ранее, 14 июля, Трамп обозначил срок в 50 дней, но впоследствии сократил его, объяснив это разочарованием в действиях Путина: президент США подчеркнул, что Москва продолжает эскалацию и наносит удары по мирным украинским городам, несмотря на усилия Вашингтона. По истечении обозначенного срока Трамп пообещал ввести вторичные санкции — пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров. Глава Белого дома заявил, что не опасается последствий новых ограничений для мирового нефтяного рынка. «Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в нашей стране. Мы увеличим добычу», — сказал Трамп.

Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Шелбурна»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Шелбурна» Матч начался; обновлено
20:07 447
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России видео; обновлено 19:09
19:09 11141
Ну и что?
Ну и что? главная тема; все еще актуально
11:00 6838
В Азербайджане повысили цены на лекарства
В Азербайджане повысили цены на лекарства
19:33 1017
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор
17:37 3805
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика; все еще актуально
10:41 4348
Есть «иммунитет»: в России заявили, что не боятся ультиматума Трампа
Есть «иммунитет»: в России заявили, что не боятся ультиматума Трампа
19:23 786
Захид остался «без шляпы»
Захид остался «без шляпы» 12 лет тюрьмы
19:00 1193
Американский дипломат на Аллее шехидов
Американский дипломат на Аллее шехидов
18:10 1586
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище наш комментарий
14:30 6312
О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее; все еще актуально
10:28 5329

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Шелбурна»
Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Шелбурна» Матч начался; обновлено
20:07 447
Тряслись атомные подлодки России
Тряслись атомные подлодки России видео; обновлено 19:09
19:09 11141
Ну и что?
Ну и что? главная тема; все еще актуально
11:00 6838
В Азербайджане повысили цены на лекарства
В Азербайджане повысили цены на лекарства
19:33 1017
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск
С кем встречался в Кремле олигарх, объявленный Россией в международный розыск наш обзор
17:37 3805
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО
Теневая связь с Москвой. Открытая связь с НАТО новая геополитика; все еще актуально
10:41 4348
Есть «иммунитет»: в России заявили, что не боятся ультиматума Трампа
Есть «иммунитет»: в России заявили, что не боятся ультиматума Трампа
19:23 786
Захид остался «без шляпы»
Захид остался «без шляпы» 12 лет тюрьмы
19:00 1193
Американский дипломат на Аллее шехидов
Американский дипломат на Аллее шехидов
18:10 1586
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище
Дмитрия Анатольевича несет, как глухаря на токовище наш комментарий
14:30 6312
О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее; все еще актуально
10:28 5329
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться