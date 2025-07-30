В Азербайджане повысили цены на лекарства

На сегодняшнем очередном заседании Тарифного совета Азербайджана было принято решение о регулировании цен на еще одну группу лекарственных средств.

В рамках заседания был утвержден предельный уровень цен на 207 новых препаратов, зарегистрированных в государственном реестре, для 3 наименований предельная цена была снижена, а по 79 препаратам были внесены изменения в верхний предел цен в соответствии с правилами, утвержденными решением Кабинета министров от 3 июня 2015 года № 209, и решением Тарифного совета от 21 июля 2015 года, — с целью обеспечения надежных поставок.

Полный список лекарственных средств с утвержденными предельными ценами с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования активного вещества, дозировки, формы упаковки, количества и страны-производителя размещен на официальном сайте Тарифного совета (www.tariff.gov.az).

Решение вступает в силу с 7 июля.