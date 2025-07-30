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Лига чемпионов: «Карабах» в Баку против «Шелбурна»

Матч начался; обновлено
Отдел спорта
20:07 451

Матч «Карабах» - «Шелбурн» начался.

Счет - 0:0.

*** 19:51

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и ирландским «Шелбурном».

В первом матче в Ирландии «Карабах» выиграл 3:0.

Стартовые составы команд

«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Кади, Эммануэль Аддаи, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Нариман Ахундзаде.

«Шелбурн»: Вессел Спил, Камерон Ледвидж, Джеймс Норрис,

Самюуэль Боун, Льюис Темпл, Эллис Чапмен, Марк Койл, Даниэль Келли, Джон Мартин, Керр Макинрой, Адемипо Одубеко.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Андреа Коломбо.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии ФКСБ (Румыния) - «Шкендия» (Северная Македония). В первом матче македонцы дома выиграли со счетом 1:0.

Ну а проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария). В Болгарии команды сыграли вничью 0:0.

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