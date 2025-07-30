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У Украины скоро будет собственная баллистика

20:02 301

Украина активно работает над созданием баллистических ракет и уже очень близка к тому, чтобы иметь собственное оружие для ударов по целям вглубь России. Об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью «BBC Украина».

По его словам, это может произойти в ближайшее время. «Президент Украины уже анонсировал, что у Украины будет своя баллистика. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу», - сказал министр обороны Украины.

Комментируя вопрос о состоянии дел на фронте и о том, есть ли признаки завершения летнего наступления россиян, Шмыгаль сказал: «По состоянию на сегодняшний день - нет. Оно (наступление РФ) продолжается. Но в целом фронт стабилизирован, линия фронта стабилизирована…Ничего нового я, к сожалению, не добавлю, поскольку все остальное является довольно секретной информацией».

Также министр рассказал, как заставить россиян вести переговоры о мире. По его мнению, с одной стороны, это должно быть давление на поле боя и поставки, которые дадут Украине если не преимущество, то паритет. С другой — санкционное давление, которое будет «финансово обескровливать врага»: «Если не будет этих двух факторов, переговоры, возможно, будут продолжаться, но вероятнее нас и наших партнеров будут водить по кругу вокруг этого дипломатического стола переговоров».

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